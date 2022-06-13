Киев, , 12:33 — REGNUM Украина как государство уже перестало существовать, и украинский народ оказался заложником у неонацистов. Об этом 13 июня заявили представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей.

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«Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, перестала существовать как государство. Украинский народ … является заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство», — передает РИА Новости слова замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что Украины как государства не стало еще 8 лет назад, после произошедшего тогда госпереворота:

«Украина уже не государство. Это террористическое образование, которое прикрывается документами Украины. Украина перестала существовать после госпереворота в 2014 году».