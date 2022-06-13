Москва, 13 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В настоящее время ведется проработка даты визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран. Об этом 13 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Даты визита прорабатываются», — приводит ее слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде также рассказал о предстоящем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Иран.