Донецк, , 12:29 — REGNUM ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:19 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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