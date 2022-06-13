Москва, , 12:26 — REGNUM Наталья Поклонская, ранее освобожденная от должности замглавы Россотрудничества, не стала называть свое новое место работы, так как это «пока преждевременно».

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Называть новое место работы пока преждевременно. Когда будет назначение, все об этом узнают», — передает ее слова РИА Новости. При этом Поклонская отметила, что она благодарна президенту России Владимиру Путину за доверие и поддержку.

Увольнение из Россотрудничества произошло на основании собственного заявления Поклонской. Указ об освобождении ее от занимаемой должности подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 13 июня обнародован на интернет-портале правовой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин отправил Поклонскую в отставку с поста замглавы Россотрудничества