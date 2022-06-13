Москва, 13 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Наталья Поклонская, ранее освобожденная от должности замглавы Россотрудничества, не стала называть свое новое место работы, так как это «пока преждевременно».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Называть новое место работы пока преждевременно. Когда будет назначение, все об этом узнают», — передает ее слова РИА Новости. При этом Поклонская отметила, что она благодарна президенту России Владимиру Путину за доверие и поддержку.

Увольнение из Россотрудничества произошло на основании собственного заявления Поклонской. Указ об освобождении ее от занимаемой должности подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 13 июня обнародован на интернет-портале правовой информации.