13 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 13:09 — REGNUM Заявление обозревателя издания The Guardian Саймона Тисдалла по поводу отсутствия единства в НАТО из-за конфликта на Украине не осталось незамеченным в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО всегда по умолчанию — кормушка США», — считает Светлана.

«Надо странам выходить из НАТО. НАТО бестолковая организация. НАТО нужно только США, чтобы иметь возможность размещать свои базы по всему миру. Кто однажды вступил в НАТО, выйти из него не сможет. США не отпустит», — поддерживает Галина.

«Их альянс силён только тогда, когда можно безнаказанно бомбить малые государства и грабить, вот в этом они очень преуспели», — замечает Денис Иванцов.

«НАТО — очень хитрая организация. В мирное время она занята поглощением и порабощением государств, в основном европейских. В военное время американское НАТО бросает порабощённые страны в топку войны: финансы европейских стран, экономика, правительства, население — всё идёт НАТО на пользу и странам во вред. Думается, так и было задумано изначально. Политика США и ничего кроме американской политики — вот смысл НАТО. Ущерб стран, вовлечённых в этот блок, в расчёт не принимается», — рассуждает Игорь Рогатин.

«Европа боится России из-за огромной территории, непредсказуемости политики и умения в трудную минуту мобилизоваться и воевать до победы. НАТО стало той ширмой, за которой Европа чувствовала себя значимой, ведь у них такой крутой «атаман». Хотя США ни разу нигде не отметились реальной победой. Новые реалии выявили всю театральность западной системы безопасности, эффективной только против слабых стран, которые Запад с помощью НАТО с удовольствием грабил и разрушал», — соглашается «Белая и Пушистая».

Юлий Ганф. Как это было

«Потому что в Западной Европе поднял голову тщательно камуфлирующийся десятилетия до того нацизм, версия 2.0. Не все же в Европе полные ослы, что не понимают, почему нацизму ход давать нельзя», — считает Андрей К.

«Разделяй и властвуй… Вы знаете, что в тридцатых годах прошлого столетия в Европе, особенно в фашистской Германии, на улицах публично сжигались книги, которые просвещали народ и продолжилось это сжиганием людей в концлагерях, а теперь в Европе и в Америке «сжигают» всю правду в СМИ, заменяя её ложью, а на извращённой Украине сжигают людей в Одессе и бомбят мирные кварталы Донецка. Вам ничего это не напоминает?

Так вот, что я вам на этот счёт скажу. Фашизм, национализм, нацизм, то бишь животная ненависть между народами — это спасительная ниточка для крупного капитала, в нашем случае американского крупного финансового капитала, который в своей ненасытной алчности дошёл до предела, вот-вот надутый за эти десятилетия безумный финансовый пузырь в десятки триллионов долларов должен лопнуть, вот поэтому они вкладывают миллиарды долларов в национализм, ненависть и вражду, чтобы под грудой обломков цивилизации и рек крови списать свои долги перед человечеством!

Вот вам и вся гнилая причина разгорающегося конфликта в Донбассе, на Украине, национализм там — это инструмент, с помощью которого американские олигархи хотят спасти свои драгоценные шкуры… столкнув народы Европы в пекло мировой войны…, а самим выйти сухими из воды…» — поделился мнением Владислав.

Призыв убивать русских на бывшей базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Всё-таки основная часть населения этих стран — здравомыслящие люди и поддерживают Россию. Будет жаль, если им придётся погибнуть из-за своих ублюдочных правительств, назначенных известно кем», — считает Олег.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «щит», которым должно быть НАТО, сломан, обозреватель Саймон Тисдалл написал в статье для The Guardian. По его словам, в случае продолжения конфликта на Украине слабости и уязвимости НАТО, остававшиеся долгое время без внимания, станут еще очевиднее и опаснее.

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