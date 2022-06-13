Донецк, 13 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Из-за обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских нацистов загорелся газопровод. Об этом 13 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Кулемзин отметил, что также при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения кровля больницы МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Михайловке шесть снарядов калибра 122 мм.