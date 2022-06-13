Донецк, 13 июня 2022, 12:22 — REGNUM ВСУ обстреляли Буденовский район Донецка. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:09 — н.п. Орловка — г. Донецк (Буденовский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм.
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