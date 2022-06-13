Оренбург, 13 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Оренбурге трёхлетний мальчик отравился уксусной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Cosmicchemist.files.wordpress.com Кислота

Сообщение о госпитализации ребёнка поступило из больницы в полицию. Установлено, что он выпил уксус, оставшись без присмотра. Его доставили в реанимацию.

Семья характеризуется положительно и не состоит на профилактическом учёте. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.