Донецк, 13 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Граффити с изображением мальчика Алёши, встречающего российских военных, появилось на плитах набережной Кальмиуса в районе площади Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Донецке. Видеозапись и фотографии с граффити 12 июня разместили пользователи из Донецка на своих страницах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

При этом известно, что автором работы является художник из Сургута Александр Сажин, который ранее изобразил пожилую бабушку с красным знаменем и детей, которые символизируют дружбу России с Донецкой Народной Республикой (ДНР), на стенах школ в Донецке.

Отметим, мальчик Алёша из Белгородской области стал известен после того, как в сети появился и стал популярным ролик, на котором он приветствует российских военных, направляющихся для участия в спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.