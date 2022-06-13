Москва, 13 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) получили патент на устройство для защиты спутников от микрометеоритов и другого космического мусора. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Nasa.gov Распределение космического мусора

Новая разработка зарегистрирована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Запатентованная технология представляет собой многослойный экран из перфорированного алюминия.

Защитный экран выполнен в виде параллельных гребёнок. Вершины зубцов гребёнок покрыты твёрдым сплавом, а пространство между зубцами заполнено углеродным материалом.

Такое сочетание материалов и конструкции придаёт экранов жёсткость и повышает его прочность. Наклон зубцов может изменяться в зависимости от орбиты, на которую выводится космический аппарат.

«Существующие технологии позволяют реализовать эту идею на практике», — подчеркнули в Роскосмосе.

Космическим мусором называют вышедшие из строя космические аппараты и их обломки. Также находящимся на орбите спутникам могут угрожать микрометеориты.