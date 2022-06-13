Донецк, 13 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град».