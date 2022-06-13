Вашингтон, , 12:02 — REGNUM На данный момент еще преждевременно говорить о переговорах России и Украины. Об этом 13 июня заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью France Culture, отрывок из которого приводит Le Point.

Хилари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Хилари Клинтон, в сложившейся в данный момент ситуации окончательным успехом должно быть «поражение» России. При этом она согласилась с доводами киевского режима, требующего отвода Вооруженных сил России на позиции, на которых он находились до 24 февраля.

«Я поддерживаю украинцев, а это значит, что пока нельзя торопиться с переговорами», — сказал бывший американский госсекретарь.

Также Хилари Клинтон назвала «устаревшей» позицию президента Франции Эммануэля Макрона о том, нельзя «унижать Россию», чтобы остался шанс на урегулирование этого кризиса путем дипломатии, заявив, что президента России Владимир Путин, по ее словам, якобы «давно перешел красную черту».

Кроме того, она призвала больше слушать мнение стран Прибалтики и Польши, так как они находятся рядом с конфликтом и потому у них, как утверждает экс-госсекретарь США, «гораздо более четкое представление о том, кто такой Путин на самом деле и каковы его цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с президентов Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги собираются в июне приехать с визитом в Киев.