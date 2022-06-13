Москва, , 12:01 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 201 самолет и 130 вертолетов. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также уничтожены 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 515 установок реактивных систем залпового огня, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, 3583 единицы военной автомобильной спецтехники.

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