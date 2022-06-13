Москва, , 11:58 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией России поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Также уничтожены 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе 7 установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и н.п. Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.

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