Москва, 13 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Avilov Vzlet БПЛА

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БПЛА сбиты в районах н. п. Шевченково, Костромка Николаевской области, Бородоярское, Балаклея, Харьковской области, Старомихайловка, Опытное ДНР, Попасная, Смоляниново, Лисичанск ЛНР, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.