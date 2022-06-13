Москва, , 11:49 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное ДНР уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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«Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки ЛНР, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР», — отмечается в сообщении.