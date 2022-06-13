Ташкент, , 11:46 — REGNUM В селе Лангар (Узбекистан) спасатели достали 6-летнего ребенка из 25-метровой пересохшей артезианской скважины. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба МЧС страны.

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Житель села сообщил, что пока он работал в поле, его сын провалился в яму.

На место ЧП прибыли региональные спасатели МЧС. К работам была привлечена спецтехника МЧС, в том числе экскаваторы и грейдеры.

Спасательная операция длилась около суток. В итоге мальчика удалось спасти, он находится в удовлетворительном состоянии.