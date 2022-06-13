Москва, 13 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России снизилось на 11,6% за истекшие сутки в сравнении с предшествующим днём. 13 июня об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

За истекшие сутки российские медики выявили 2996 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 724 пациентам. Выздоровели после болезни за прошедшие сутки 3684 человека, скончались от последствий новой коронавирусной инфекции 56 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 3403 новых случаях COVID-19 и 819 госпитализациях. Умерли от COVID-19 за предшествующие сутки 65 человек.

Показатель госпитализации в России за прошедшую неделю снизился на 22%. При этом в 11 субъектах РФ зарегистрирован рост числа госпитализаций.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 10,9%. Рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 13 регионах.