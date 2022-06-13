Донецк, , 11:40 — REGNUM ВСУ 4289 раз обстреляли ДНР за 117 дней эскалации, в результате 168 мирных жителей, среди которых 8 детей, погибли. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«За 117 дней эскалации зафиксировано 4289 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 3971», — отмечается в сообщении.

За этот период погибли 168 гражданских лиц, в том числе 8 детей. На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 787 гражданских лиц, среди них — 58 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1425 гражданских лиц, в том числе 76 детей.