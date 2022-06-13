Донецк, 13 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Участники организации «Врачи без границ» и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирали в Донецке разведывательные данные для последующей передачи их Киеву. Об этом 13 июня заявил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

ОБСЕ

«Есть такая организация, она была у нас в 2014–2015 годах, — «Врачи без границ», которой официальное нахождение здесь запретили. Есть доказательная база, что они собирали военные разведданные и передавали противникам. То же самое и миссия ОБСЕ», — сказал он.

Также Басурин рассказал, что ему известен случай, когда представитель Польши предлагал деньги алкоголь бойцу НМ ДНР за передачу такого рода информации, после чего это было доведено до главы миссии ОБСЕ и тот был вынужден убрать этого сотрудника из республики.

«Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», — подчеркнул замглавы управления НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в данный момент последние подразделения киевских боевиков фактически блокированы в Северодонецке после того, как ВСУ накануне подорвали последний мост, соединявший город с Лисичанском.