Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Индийская компания Rajesh Exports и и правительство штата Индии Телангана подписали меморандум о создании завода по производству дисплеев с активными матрицами на органических светодиодах (AMOLED). Об этом пишет газета The Economic Times.

Дисплей BOE Elecfans.com

Общие инвестиции в строительство и запуск завода составят 240 млрд индийских рупий ($3,07 млрд). Планируется, что завод штате Телангана станет первым предприятием по производству AMOLED-дисплеев в Индии.

Завод будет управляться дочерней компанией Rajesh Exports — Elest. На предприятии будет задействовано более трёх тысяч специалистов.

AMOLED-дисплеи используются в мобильных устройствах, компьютерных мониторах и телевизорах. Они отличаются от жидкокристаллических дисплеев меньшей толщиной экрана, высокой контрастностью и способностью отображать большую цветовую гамму.

Главным направлением деятельности Rajesh Exports является очистка и продажа золота, а также ювелирных изделий. Rajesh Exports учредила компанию Elest для производства технологичных продуктов, включая AMOLED-дисплеи, электромобили и аккумуляторы для них.

В мае 2022 года председатель Rajesh Exports Раджеш Мехта рассказал, что компания планирует инвестировать в разработку электромобилей 500 млрд рупий в течение следующих семи лет.