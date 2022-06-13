Чебоксары, , 11:35 — REGNUM В Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Об этом 13 июня сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Волга Aleksey Igonin

12 июня в 23:50 на 1147 км судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение катера Voyager 67 с баржей. В результате погибли четверо мужчин, находившихся в катере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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