Москва, 13 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Указ об освобождении заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской от занимаемой должности подписал президент России Владимир Путин. Документ 13 июня обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Crimea.gov.ru Наталья Поклонская

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.

При этом сама Поклонская написала в своем телеграм-канале, что ее отставка связана с переходом на другую работу.

Отметим, Наталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества 2 февраля 2022 года.