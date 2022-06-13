Донецк, , 11:14 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:57 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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