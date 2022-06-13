Донецк, 13 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. После того, как страны Запада начали поставлять киевскому режиму тяжелые виды вооружения, начались варварские обстрелы Донецка, и в том числе центра города, со стороны украинских боевиков. Об этом 13 июня рассказал журналистам заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Основные обстрелы по центру города (Донецка) начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине», — сказал он.

При этом замглавы управления НМ ДНР отметил, что до этого момента такого не было и эти обстрелы начались в мае 2022 года, когда Киев начал получать вооружение от Запада.

«Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие (стало) поставляться на Украину другими странами», — пояснил Басурин.

Также он указал, что на протяжении последних десяти дней киевские боевики обстреливали Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

«При последнем обстреле школы было выпущено 40 ракет», — добавил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девочка-подросток была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ Докучаевска в ДНР.