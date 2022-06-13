Пекин, , 11:02 — REGNUM Китайская компания Huawei зарегистрировала патент на чипсет для квантовых компьютеров. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Квантовый процессор

В патентном ведомстве Китая соответствующему изобретению присвоен номер CN114 613 758A. Документы описывают «квантовый чипсет и квантовое вычислительное устройство».

Это уже не первая разработка китайского технологического гиганта в сфере квантовых вычислений. В конце 2021 года компания получила патент на изобретение, связанное с «системой распределения квантовых ключей».

Квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, использующие явления квантовой механики. Исследования в этой сфере ведутся с 1980-х годов, однако пока учёным удалось реализовать только единичные экспериментальные системы.

Квантовые компьютеры могут обладать преимуществами перед вычислительными устройствами других типах в некоторых сферах. Изучаются возможности применения таких компьютеров в области квантовой криптографии и технологий искусственного интеллекта.

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