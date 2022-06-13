Москва, , 11:00 — REGNUM В июне на парламентских слушаниях в Госдуме планируется обсудить реформу высшего образования, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Этот и другие вопросы будем обсуждать 27 июня — на парламентских слушаниях в Государственной думе с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, к изменениям важно подойти ответственно.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские вузы исключены из Болонской системы образования, заявил замминистра образования и науки РФДмитрий Афанасьев.

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