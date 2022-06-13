Берлин, , 10:58 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с президентов Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги собираются в июни приехать с визитом в Киев. Об этом 13 июня сообщает немецкая газета BILD am Sonntag со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Есть конкретные планы поездки», — отмечается в сообщении издания.

Также уточняется, что такая поездка Шольца, Макрона и Драги в Киев может пройти перед саммитом Группы семи, который намечен на 26–28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с Россией в последние годы. После этого Шольц, в свою очередь, отказался от посещения Украины.