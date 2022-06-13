13 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter отказ части сотрудников национальной сборной Уэльса по футболу ехать на чемпионат мира по футболу в Катар.

Джейн Спай, , 11:37 — REGNUM Ряд сотрудников национальной сборной Уэльса по футболу отказываются ехать на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катар. Причиной для такого решения стало отношение к правам человека, в том числе к правам представителей сообщества ЛГБТК+. Гомосексуализм является незаконным в стране. Глава футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни заявил, что чемпионат мира в этом году станет площадкой для решения вопроса прав человека в Катаре. Он также обратился к ФИФА и УЕФА, чтобы они пересмотрели принципы, по которым они выбирают страну проведения чемпионата. Международная правозащитная организация «Амнести интернешнл» также заявила о «беспокойстве» по поводу прав геев и мигрантов в Катаре. В организации отметили, что женщины и представители сообщества ЛГБТК+ сталкиваются с дискриминацией как на законодательном уровне, так и на практике.

ЛГБТ-активист Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть пользователей согласилась с главой уэльской футбольной ассоциации и раскритиковала ФИФА и УЕФА за изначальный выбор Катара в качестве страны проведения чемпионата мира.

«Чемпионатом мира нельзя наградить страну, в которой представлены не все слои общества. Представьте, вы приедете туда и вас арестуют просто за то, кто вы есть. Хорошо, что сотрудники сборной Уэльса высказались», — считает @JamesH1963.

«Катарские данные о правах человека — это причина номер один, по которой проведение там чемпионата мира сумасшедшая», — отметил @ttocsluap.

Многие пользователи отметили, что проблема в Катаре не только с правами представителей сообщества ЛГБТК+, но и с правами мигрантов, которые приезжают туда на работу.

«ФИФА закрыла глаза на горы мертвых мигрантов-рабочих, так что ожидать от них чего-то лучшего смешно. Скорее всего, самым высоким моральным местом на этом чемпионате будет зона отдыха, построенная недоплачиваемыми мигрантами», — написал @WSoxMixologist.

«Было бы больше осведомленности и ярости вокруг этой проблемы, если бы мигранты не были бедными темнокожими людьми из развивающихся стран. Это показывает, насколько мы поверхностные, что какие-то жизни для нас важнее, чем другие», — прокомментировал @YaqutAzraq.

Футбольный стадион Аль Джануб. Один из восьми стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2022 года (сс) Valdenio Vieira. PR

Ряд комментаторов написали, что другие страны также планируют высказать или уже высказали подобную позицию относительно чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Шотландия, Ирландия и Северная Ирландия сказали, что они также бойкотируют чемпионат мира», — прокомментировал @Phil_Coys.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что отказ от участия в чемпионате мира по футболу в Катаре будет правильным решением, на которое должно пойти большинство стран, но этого не произойдет по материальным причинам.

«Было бы намного более значимо, если бы весь Уэльс, Англия и другие нации, которые умеют думать, бойкотировали соревнование. Но деньги же важнее», — отметил @07aerograd.

«Всего в нескольких неинклюзивных странах в прошлом проводился чемпионат мира. Но это всегда было связано с деньгами», — прокомментировал @Jay1_________.

Некоторые комментаторы отметили, что, отказываясь приезжать в Катар, сотрудники уэльской футбольной ассоциации показывают свое неуважение к катарским традициям и истории.

«Катар был удостоен чести провести соревнования давным-давно, тогда там существовали те же правила. В каждой стране есть свои традиции, которые должны уважаться всеми, кто ее посещает. Навязывание своих взглядов прямо противоречит демократическим ценностям. Давайте просто наслаждаться чемпионатом мира! Я в предвкушении», — написал @Mdv77Rose.

Доха, Катар Lawrence Wang

«Это их страна, соответственно, их правила. ФИФА приняла это решение. Государство не может поменять законы для одного соревнования. Просто смиритесь с этим и оставьте свою личную жизнь личной», — посоветовал @Jbones1900.

Пользователи считают решение сотрудников нелогичным, потому что отказываться от участия в спортивном соревновании, на которое вы прошли впервые за 64 года, — вредить самому себе.

«Грустно, что такая страна, как Уэльс, которая действительно прилагала максимальные усилия, чтобы пройти на ЧМ-2022 в Катаре после стольких лет, не будет поддержана за это великолепное достижение. Этот чемпионат мира будет уникален», — считает @LorenzoSchultz6.

В комментариях напомнили, что Уэльс также не следует мировым стандартам, потому что, находясь в составе суверенного государства Великобритания, он использует официально свой язык.

«Хорошо, это право Катара, это их позиция. Если спорт вне политики, тогда почему позиция Уэльса и других стран учитывается в этом вопросе?» — спросил @Areaye888.