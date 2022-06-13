Барнаул, , 10:46 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 14 июня. По данным синоптиков, ночью в регионе местами ожидаются дожди, грозы, град. Ветер ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы 18-23 м/с. Пожароопасность на большей части территории 3 класса, местами 1,2,4 класса.

Град (сс) maraisea

В отдельных районах, где сохранится сухая погода, остается большая вероятность пожаров. «Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за жары передано в Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве.

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