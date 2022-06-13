Иркутск, , 10:41 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 13 июня известил в своём телеграм-канале о том, что 37 организаций Приангарья получили поддержку Фонда президентских грантов. Речь идёт о культурных, социальных, образовательных, научных, спортивных проектах. Всего на конкурс было подано более 11 тысяч проектов почти от 10 тысяч некоммерческих организаций страны.

Президентские гранты Президентскиегранты.рф

«В число получателей поддержки из Иркутской области, например, вошла Ассоциация работающей молодежи Братска, которая создает добровольную лесную пожарную дружину Братского района. Проект позволит обучить добровольцев, закупить обмундирование и помогать лесхозам в борьбе с пожарами.

Или проект, который реализует Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» совместно с Иркутской областной юношеской библиотекой им. И. П. Уткина. «Подросток: сложный фарватер» — это большая программа, которая должна помочь преодолению кризиса подросткового возраста у тинейджеров, привести к взаимопониманию в семье.

Интересный проект «Сибирская шаньга» из Тулунского района. Цель проекта — вовлечь детей и подростков в историю сохранения Государственной селекционной станции и создать аутентичное культурно-образовательное пространство пекарни для детей и подростков, соединяющее науку, игру и образование.

Поддержку получил и хорошо известный иркутянам проект «Фасадник». Эти проекты — лишь малая часть тех инициатив, которые теперь будут реализовываться у нас в регионе. На сайте фонда можно ознакомиться со всеми проектами», — пояснил глава Иркутской области.

По его словам, ещё 30 млн рублей Иркутская область получит на софинансирование собственных конкурсов для некоммерческих организаций.