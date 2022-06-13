Киев, 13 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Глава украинского минобороны Алексей Резников обвинил страны Европы в усталости от конфликта и в проблемах с поставками вооружений киевскому режиму. Он заявил об этом 13 июня в интервью британскому журналу The Economist.

President.gov.ua Алексей Резников

«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», — сказал он.

Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил, что считает, что Украина стала для Германии и Франции «раздражающим препятствием» на пути к комфортной жизни и добавил, что даже может «бросить несколько довольно отборных слов» после встречи со своими французским и германским коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий оперативным объединением ВСУ «Север» бригадный генерал ВСУ Дмитрий Красильников заявил, что плотность огня артиллерии Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины такова, что украинские боевики полностью дезорганизованы, несмотря на уровень своей боевой квалификации.