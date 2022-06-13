Лондон, 13 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей в Великобритании в мае 2022 года снизились более чем на 20% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Британского общества автопроизводителей и автодилеров.

Автомобили

В последний месяц весны 2022 года в Великобритании продали 124 тыс. легковых авто. В годовом исчислении — в сравнении с тем же месяцем предыдущего года — продажи упали на 20,6%.

Лидером рынка стал американский производитель Ford. В тройку крупнейших поставщиков автомобилей в Великобритании по итогам мая также вошли Volkswagen и Audi. Замкнули пятёрку лидеров BMW и Kia.

За первые пять месяцев текущего года жители Великобритании приобрели 661 тыс. автомобилей. Этот показатель на 8,7% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

Падение продаж объясняется сохраняющимися проблемами с дефицитом электронных компонентов для автопрома. Ситуация усугубилась в связи с антироссийскими санкциями и ответными действиями правительства РФ.