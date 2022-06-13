Барнаул, , 10:33 — REGNUM Вечером, 12 июня, по случаю дня России над акваторией Оби прогремели залпы салюта, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Праздничный салют Павел Ищенко © ИА REGNUM

Фейерверк барнаульцы наблюдали в течение более семи минут с набережной и Нагорного парка. Он стал ярким завершением праздничного концерта, который прошел на городской площадке.

Горожане и гости города любовались римскими свечами, пионами и хризантемами, мерцающими водопадами, зелеными и красными падающими звездами высотой до 140 метров. Зрителями стали также ребята из Донецка, которые гостят в Барнауле уже несколько дней. Они посмотрели фейерверк вместе с главой Барнаула Вячеславом Франком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае Дню России посвятили множество разнообразных мероприятий и акций.

Читайте также: Алтайский край отмечает День России