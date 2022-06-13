Херсон, Украина, , 10:20 — REGNUM Вклады жителей Херсонской области заблокированы украинскими банками. Об этом 13 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Гривна Bank.gov.ua

«Вклады остались заблокированы. Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут. Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов отметил, что власти Херсонской области попытаются как-нибудь решить сложившуюся с банковскими вкладами жителей региона ситуацию, помочь им и в первую очередь пенсионерам.

«Будем разбираться, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы люди почувствовали себя защищенными», — пояснил замглавы военно-гражданской администрации.

При этом он добавил, что властями Херсонской области уже принято решение о списании населению региона кредитов, взятых в украинских банках, и задолженности за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что кредиты жителей региона перед банками Украины будут обнулены.