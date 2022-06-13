Иркутск, 13 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области 13 июня известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя — «чёрного лесоруба».

Comfortprestige.ru Лесоруб

По версии следствия, в апреле 2022 г. обвиняемый на территории лесничества в Чунском районе совершил незаконную рубку деревьев. Затем используя крановую установку, оборудованную на грузовом автомобиле, погрузил в него заготовленную древесину и для маскировки засыпал навозом. Однако, его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

В результате противоправной деятельности лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб около 300 тыс рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 июня, ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 12 июня известило о задержании 29-летнего жителя районного центра Тальменка, сознавшегося в незаконной рубке трёх сосен в 500 метрах от села Зайцево.

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