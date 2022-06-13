Киев, 13 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Плотность огня артиллерии Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины такова, что украинские боевики полностью дезорганизованы, несмотря на уровень своей боевой квалификации. Об этом 13 июня заявил командующий оперативным объединением ВСУ «Север» бригадный генерал ВСУ Дмитрий Красильников, его слова приводит «Военное обозрение».

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Как отметил Красильников, киевские боевики постоянно находятся под обстрелами ВС России и в результате этого несут потери.

Также он указал, что прибывающие на передовую украинские военные с высокой мотивацией вначале рвутся в бой, «желая подбить тот же танк ВС РФ из гранатомёта», однако у них нет возможности проявить себя в личном контакте с российскими войсками из-за непрекращающегося артиллерийского огня, от которого им приходится прятаться.

«Спустя два-три дня, находясь под обстрелом артиллерии, они (военные ВСУ) полностью теряют волю — к жизни, к победе, к службе, веру в вооружённые силы и в страну», — уточнил бригадный генерал ВСУ.

Кроме того, Красильников добавил, что ВС РФ ведут массированный артиллерийский обстрел позиций украинских нацистов с плотностью до 2 — 4 тысяч выстрелов за половину дня, в результате чего, по его словам, происходит выбивание личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что кредиты жителей Запорожской области перед банками Украины будут обнулены.