Иркутск, 13 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 13 июня известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя.

МВД В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство

По версии следствия, 17 апреля в областную больницу с различными травмами был госпитализирован 28-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что данные телесные повреждения возникли в результате наезда автомобиля возле автомойки, расположенной на ул. Ширямова в г. Иркутске.

Следователи СК изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно как между двумя гражданами происходит драка, после чего молодой человек садится в автомобиль марки Toyota Carina, совершает наезд на мужчину и скрывается с места происшествия.

В результате указанных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан в кратчайший срок сотрудниками полиции. Возле его дома в мкр. Юбилейный обнаружен указанный автомобиль.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры наружного наблюдения, установили случайного свидетеля случившегося. Бдительный прохожий запомнил номер машины, на которой уехал злоумышленник.

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