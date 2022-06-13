Ереван, , 10:02 — REGNUM Советский и армянский актёр театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Котанджян известен по ролям в советских и российских фильмах «Бриллиантовая рука», «Графиня де Монсоро» и «Сердца трёх». Также он выступал в роли актёра озвучивания, дав свой голос героям мультфильмов «Как медвежата китов кормили» и «Таверна».

Рафаэль Котанджян окончил Актёрский факультет Ереванского художественно-театрального института и Высшие режиссёрские курсы телевидения в Москве. Он служил в Зангезурском драматическом театре им. Александра Ширванзаде, первом молодёжном театре «Аршалуйс» в Ереване и Ереванском драматическом театре имени Рачия Капланяна.

В 1980 году Котанджян удостоен звания заслуженного артиста Армянской ССР. В 2003 году актёру присвоено звание Народного артиста Армении.