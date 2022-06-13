Брюссель, , 09:53 — REGNUM Годы, а не десятилетия должен занять процесс вступления Украины в Европейский союз. Такое мнение 13 июня высказала зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью испанской газете El País.

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«Давайте как можно скорее дадим ей (Украине) возможность получить статус кандидата (на вступление в сообщество)», — сказала она.

Также Юрова отметила, что это, по ее мнению, будет сильным символическим посланием и стимулом для жителей Украины и уточнила, что ЕК примет решение по этому вопросу 17 июня.

«Мы должны смотреть на Украину также немного иначе, чем на государства, которые находятся (в состоянии) мира», — пояснила зампред ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обсуждение вопроса о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии, Грузии и Украине начнёт Еврокомиссия.