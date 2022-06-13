Иркутск, , 09:52 — REGNUM ФКУ «Байкальский поисковый отряд» 13 июня в своем телеграм-канале обнародовало видеокадры и подробности эвакуации мужчины, получившего травмы при восхождении на пик Бабха.

Вертолётом Ми-8 МЧС России эвакуирован мужчина, получивший травмы при восхождении на пик Бабха Цитата из видео

Вечером 12 июня в Байкальский отряд поступила информация от руководителей учебной группы Центра подготовки спасателей, которые в данный момент проводят практическую часть программы «Горная подготовка» в районе хребта Хамар-Дабан. Они сообщили, что встретили группу туристов, один мужчина травмировался во время восхождения на пик Бабха. Спасатели оказали ему помощь, необходима эвакуация. В связи с удалённостью и сложностью рельефа наземная транспортировка заняла бы несколько дней, было принято решение о привлечения авиации МЧС России.

Утром 13 июня с базы БПСО вылетели четыре специалиста Никольского ПСП. Экипажу МИ-8 удалось приземлиться в непосредственной близости от туристов. Жителя города Ангарск 1964 года рождения с переломом правой голени и рёбер транспортировали и передали скорой медицинской помощи в поселке Никола на базе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники БПСО оказали первую помощь, однако из-за множества травм пострадавшего невозможно было транспортировать на носилках до ближайшего населённого пункта. Тогда спасатели разбили лагерь на месте и сообщили о случившемся.

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