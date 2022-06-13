Москва, 13 июня 2022, 09:49 — REGNUM О новых «легендах», которые используют мошенники для вовлечения граждан в финансовые пирамиды, рассказал директор департамента ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Финансовые махинации
Финансовые махинации

«Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших «проектов», функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным «вступительным взносом» для участников», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Злоумышленники рассчитывают, что обманутые граждане не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь. Также в последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты.