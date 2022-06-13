Москва, , 09:49 — REGNUM О новых «легендах», которые используют мошенники для вовлечения граждан в финансовые пирамиды, рассказал директор департамента ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Финансовые махинации

«Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших «проектов», функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным «вступительным взносом» для участников», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Злоумышленники рассчитывают, что обманутые граждане не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь. Также в последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты.