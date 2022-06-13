Запорожье, Украина, 13 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Кредиты жителей Запорожской области перед банками Украины будут обнулены, заявил 13 июня член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов REGNUM Гривна

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство?» — передает его слова РИА Новости. По этому же принципу в регионе будет списана коммунальная задолженность, которая имелась у граждан по состоянию на 1 марта.

Он также пообещал, что руководство региона займется проблемой заблокированных в украинских банках вкладов жителей.