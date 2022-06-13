Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области близится к завершению посевная кампания. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, аграрии засеяли 93% из намеченных к посеву 595 тысяч гектаров.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Основные производители зерна, сельхозорганизации и фермерские хозяйства, запланировали увеличить посевы зерновых и зернобобовых культур на 2,5% по отношению к прошлому году. Под урожай 2022 года они будут размещены на площади 415,2 тыс. гектаров. Первенство в производстве зерна уже не первый год принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, их удельный вес в посевах этих культур составляет 60%.

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года подтвердили тенденцию перераспределения сельхозугодий и в том числе посевных площадей в пользу фермеров, при сокращении доли сельхозорганизаций. В сравнении с 2016 годом, когда проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, этот главный аграрный ресурс у сельхозорганизаций сократился на 15%, а у фермеров и сельских предпринимателей увеличился на треть. Средний крестьянский «надел» вырос в 1,4 раза (271 гектар против 193 в 2016г.), зерновой клин — в 1,3 раза.

Как показала микроперепись, большинство фермеров (73%) занимаются посевами сельскохозяйственных культур. Есть хозяйства с посевной площадью в пределах 20 гектаров (115 единиц), а есть возделывающие свыше 3000 га (8). Но больше половины (56%) всех фермерских посевов приходится на 180 хозяйств, каждое из которых засевает от 500 до 3000 га.

На момент микропереписи было учтено 2226 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. Их посевные площади составили 366,6 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 242,1 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, при сокращении посевов в сельхозорганизациях Приангарья, они резко выросли у фермеров, а суммарная посевная площадь этих двух категорий хозяйств за 5 лет увеличилась на 7%.

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