Луганск, , 09:38 — REGNUM Штурм Лисичанска (последнего подконтрольного Киеву крупного города ЛНР) будет идти одновременно с Северском, и это «вопрос короткого времени». Об этом 13 июня заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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«Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла «треугольника» в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени», — отметил он в Telegram-канале.

Местные жители передают, что в течение нескольких часов внутри Лисичанска были слышны стрелковые бои, добавил он.

«Наших союзных войск там ещё нет. Перестрелки ведутся между украинскими формированиями. Предположительно, происходят стычки между тербатами и заградотрядами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых задача держать войска на позициях «до последнего украинца», — написал он.