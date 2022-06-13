Пекин, 13 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Доход 40 крупнейших разработчиков видеоигр для мобильных устройств из Китая в мае 2022 года превысил $2,3 млрд. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные исследовательской компании Sensor Tower.

Chris Yunker Офис Tencent в Шэньчжэни

Аналитики Sensor Tower составили список сотни крупнейших разработчиков мобильных видеоигр по сумме доходов. В этот рейтинг вошло 40 китайских компаний, на которые пришлось 43% от общего дохода.

Лидером рейтинга среди китайских разработчиков стала компания Tencent. В тройку также вошли NetEase и miHoYo.

По итогам первого квартала 2022 года разработчики мобильных видеоигр из Китая заработали более $9 млрд. Половина доходов пришлась на внутренний рынок, вторая половина — на продажи в других странах.

В 2021 году мировой рынок видеоигр достиг объёма $180 млрд. Более половины рынка заняли разработчики мобильных видеоигр, заработавшие за прошлый год $93 млрд.