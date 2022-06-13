Чита, 13 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За период с 28 мая по 3 июня 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 — на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%, сообщает территориальное управление госстатистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин автомобильный марок АИ-98 и выше остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае тоже было отмечено снижение цен на бензин автомобильный: подешевели марки: АИ-92 — на 0,02%, АИ-98 и выше — на 0,03%.

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