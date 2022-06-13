Анкара, 13 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. После окончания проводимой в данный момент на территории северной части Ирака трансграничной турецкой военной операции может начать военную операцию в Сирии армия Турции. Об этом 13 июня сообщает газета Hürriyet.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

Также издание не исключает возможности того, что операция турецкой армии в Сирии может начаться сразу после главного для мусульман праздника жертвоприношения Курбан-байрам, приходящегося в 2022 году на период с 9 по 12 июля.

Отметим, военная операция армии Турции в северном Ираке проводится с 18 апреля и в ходе нее, по данным турецкого минобороны, было уничтожено более 220 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также места их базирования и склады оружия с продовольствием.