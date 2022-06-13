В Екатеринбурге на глазах у прохожих зарезали мужчину
Екатеринбург, 13 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчину зарезали на глазах у прохожих. Об этом пишут СМИ.
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Нож
Трагедия произошла вечером 12 июня в парке возле университета путей сообщения. По словам очевидцев, неизвестный напал на гражданина без видимых причин. Спасти пострадавшего не удалось.
В Следственном комитете подтвердили журналистам факт произошедшего в парке. Возбуждено и расследуется уголовное дело.